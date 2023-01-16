- Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут, - приводит слова Михайлова "Чемпионат".
19-летний воспитанник "Зенита" Ярослав Михайлов, выступающий на позиции атакующего хавбека с лета 2021 по лето 2022 год футболист находился в аренде в "Шальке" из Гельзенкирхена. Этим летом россиянин вернулся в свой родной клуб, но не смог завоевать доверие Сергея Семака и отправился в аренду "Пари НН". За нижегородский коллектив Ярослав поучаствовал в 9 играх в РПЛ, в которых отметился 1 мячом и 2 ассистентскими действиями. Рыночная стоимость Михайлова, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.
"Пари НН" по итогам первой половины сезона располагается на 12 месте. Нижегородцы набрали 19 очков после 17 сыгранных туров.
Михайлов: ко мне был интерес из Европы. Но потом дали понять, что игроков из России звать не будут
Российский футболист "Пари НН" Ярослав Михайлов рассказал об интересе к нему из европейских лиг.
Фото: ФК "Шальке-04"