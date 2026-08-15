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Лучший игрок матча ЦСКА - "Факел" прокомментировал стычку с Торопом

Нападающий "Факела" Аксель Гнапи поделился мыслями после поражения от ЦСКА в 4-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Факел"
"Эпизод с Торопом? Не могу ничего особенного сказать, такое бывает в любом матче. Это эмоции. В конце игры пожали друг другу руки.

Для меня болельщики "Факела" - самые лучшие в России. Они всегда с нами, несмотря на город. Это всегда придает нам уверенности, дает больше мотивации, несмотря на итоговый результат. Я хочу поблагодарить их за это.

Мой отмененный гол? Я еще не успел пересмотреть этот эпизод. Мы позднее с тренером проанализируем этот момент, но пока я не могу прокомментировать решение судьи.

Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном в плане перелетов? Я не могу сказать, что есть большая разница. У нас в клубе делается все, чтобы облегчить логистику", - передает слова Гнапи корреспондент Rusfootball.info из Москвы.

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