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"Просто удача. Играли почти на равных". Пономарев - о победе ЦСКА над "Факелом"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу над "Факелом" в четвертом туре РПЛ (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- В целом "армейцы" неплохо играли, но, к сожалению, нерезультативно. Очень мало ударов по воротам было. Но оно и понятно: все стараются пробиться через центр, а там скученность большая: очень много игроков собрано, и мячу деваться некуда. Нужно больше использовать фланги. Когда на первых минутах мы создали момент, как раз атака с фланга была. Вот так и надо действовать. А так, мяч неплохо у ЦСКА держится, "физика" хорошая, самоотдача тоже: никто не сачкует. Но игра нападающих у ЦСКА все же оставляет желать лучшего. То, что был назначен пенальти - это просто удача. В общем-то ничего интересного не было в этот момент. Конечно, красиво упал Лусиано, боль изобразил...

А в целом очень мало ударов по воротам, конечно. И, повторюсь, жаль, что почти нет фланговых атак.

Что касается "Факела", то у них неплохая команда. Я даже удивлен. При этом команда ведь пришла из Первой лиги, но играют они почти на равных.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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