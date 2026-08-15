"Просто удача. Играли почти на равных". Пономарев - о победе ЦСКА над "Факелом"

- В целом "армейцы" неплохо играли, но, к сожалению, нерезультативно. Очень мало ударов по воротам было. Но оно и понятно: все стараются пробиться через центр, а там скученность большая: очень много игроков собрано, и мячу деваться некуда. Нужно больше использовать фланги. Когда на первых минутах мы создали момент, как раз атака с фланга была. Вот так и надо действовать. А так, мяч неплохо у ЦСКА держится, "физика" хорошая, самоотдача тоже: никто не сачкует. Но игра нападающих у ЦСКА все же оставляет желать лучшего. То, что был назначен пенальти - это просто удача. В общем-то ничего интересного не было в этот момент. Конечно, красиво упал Лусиано, боль изобразил...
А в целом очень мало ударов по воротам, конечно. И, повторюсь, жаль, что почти нет фланговых атак.
Что касается "Факела", то у них неплохая команда. Я даже удивлен. При этом команда ведь пришла из Первой лиги, но играют они почти на равных.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info