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Стали известны составы на матч "Краснодар" - "Ахмат"

"Краснодар" и "Ахмат" опубликовали стартовые составы на игру 4-го тура РПЛ.


Сегодня, 15 августа, состоится матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Ахматом". Игра пройдет в Краснодаре на стадионе "Озон Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре краснодарская команда одержала в гостях волевую победу над столичным "Спартаком" со счетом 2:1. Грозненцы в прошлом туре сыграли на выезде вничью с воронежским "Факелом" (0:0).

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