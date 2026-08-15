- Со стороны создается впечатление, что, ну, ЦСКА как будто достаточно тяжеловато создавать моменты в последних матчах. Так ли это, и если так, как думаешь, с чем это связано?
- Ну вот если говорить про тенденцию, то, возможно, да, чуть в плане атаки мы не очень хорошо играем. Но всё равно всё зависит и от соперников, потому что как "Ростов", так и "Факел", на самом деле, играют тоже в очень хороший оборонительный футбол, и с ними очень тяжело созидать. Тем более с "Факелом" получилось сработать по моментам и забить. Ну, понятное дело, что надо играть лучше и улучшать свои моменты, и делать так, чтобы их было больше.
- У ЦСКА 8 очков за 4 первых тура. Как вообще это ощущается? То есть, казалось бы, результат на самом деле не такой уж плохой, нет поражений, но тем не менее. Это больше положительные эмоции или какие-то смешанные?
- Всегда хочется выигрывать, и то, что мы сыграли вничью, на самом деле, наверное, было не очень хорошо. Но ничего страшного, идем дальше. Сегодня мы выиграли, это хороший знак. Где-то терпели, где-то что-то не получалось, но, наверное, присутствует, потихонечку появляется командный дух. И я думаю, что это очень важно, и сейчас будет такой тест на проявление таких лидерских качеств и в целом сплоченности команды. И поэтому всё пока неплохо" - передает слова Торопа корреспондент Rusfootball.info из Москвы.
ЦСКА одержал победу над "Факелом" со счетом 1:0 благодаря голу Облякова с пенальти.
Тороп: в плане атаки мы не очень хорошо играем
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе над "Факелом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА