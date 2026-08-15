Отмененные голы, кадровые эксперименты Игдисамова и невнятная игра: армейцы вымучили победу над «Факелом»

Армейцы снова проводят мощную ротацию
Наставник хозяев, Дмитрий Игдисамов, вновь удивил составом, продолжая активно использовать ротацию.
В отсутствие бессменного Игоря Акинфеева, место в воротах занял Владислав Тороп, которого главный тренер перед матчем с «Факелом» во флеш-интервью обозначил как основного, подчеркивая его конкуренцию с Бориско.
Претерпел серьезные изменения и центр поля: в старте появился треугольник в лице Алвеса, Облякова и Кисляка, что оставило Баринова на скамейке запасных – вполне предсказуемый ход, учитывая игру Дмитрия в последних встречах.
К тому же выбор в пользу Кисляка был обусловлен его превосходством над Бариновым в оборонительных действиях, при этом Матвей ничуть не уступает в атакующих. Обляков, в свою очередь, демонстрирует лучшие атакующие качества, не уступая и в обороне.
Что касается Алвеса, то он должен был исполнять роль «десятки», что у него хорошо получалось до травмы прошлым летом.
Неудивительно, что сложившиеся обстоятельства и функционал других полузащитников сделали Баринова «лишним» в стартовом сочетании.
Не менее неожиданным стало и появление Тамерлана Мусаева с первых минут, который заменил Гонду - аргентинец из-за повреждения полностью пропустил тренировочный цикл.
Еще одно изменение коснулось фланга атаки: вместо Глебова вышел Попович. Этот выбор был объясним - Кирилл более эффективен в свободных зонах, прорываясь за спины защитников.
Однако, учитывая ожидаемую низкую оборону «Факела», свободные зоны были бы редкостью. В такой ситуации более сильный индивидуально Попович, способный обыгрывать на коротких дистанциях, оказался более предпочтительным вариантом.
Команды до перерыва отличились трижды - судьи не засчитали ни одного
Первый тайм стал настоящим аттракционом неслыханной щедрости, где команды на двоих забили целых три гола, но ни один из них так и не был засчитан.
К середине первой половины ЦСКА нарастил давление, и мяч побывал в воротах «Факела» после удара Мусаева. Впрочем, радость армейцев была недолгой: арбитры усмотрели вне игры у Кругового в момент передачи на форварда, и взятие ворот было отменено.
Гости, к слову, ответили незамедлительно и также - из офсайда.
После стандарта у чужих ворот Игорь Юрганов в сутолоке протолкнул мяч в сетку, но судьи на ВАР еще в момент подачи разглядели положение вне игры у игрока воронежской команды.
Но на этом хит-парад нелегитимных голов не закончился. Еще до перерыва «Факел» забил во второй раз - и снова после стандарта. Отличился Гнапи.
Как бы то ни было, бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым заметила, как «замерла» линия обороны армейцев, и, поймав нападающего гостей на простейшем приеме, вновь отменила гол.
Первый гол ЦСКА во вторых таймах в нынешнем сезоне принес трудовую победу
Во второй половине встречи рисунок игры изменился незначительно.
«Факел» продолжал выстраивать плотную оборону, не позволяя хозяевам создавать остроту у своих ворот. ЦСКА, в свою очередь, испытывал трудности с конструктивным развитием атак, часто прибегая к длинным передачам на высокого Мусаева в первом тайме, а затем на Лусиано, вышедшего во втором.
Отсутствие ярких идей впереди было заметно, и единственный путь к успеху крылся в подборах и индивидуальных ошибках соперника. Именно так армейцы и забили свой первый и единственный гол в матче.
Юрганов неаккуратно сыграл в своей штрафной, неудачно подработав мяч бедром, после чего был сбит вышедший на замену Гонду, который грамотно подставился под фол.
Одиннадцатиметровый удар хладнокровно реализовал Обляков, разведя мяч и вратаря по разным углам. ЦСКА «не мытьем, так катаньем» сумел наказать «Факел» за индивидуальную ошибку в обороне.
К слову, для Облякова этот гол стал первым результативным действием в сезоне, а для ЦСКА - первым голом во вторых таймах текущего чемпионата.
Ранее в четырех встречах (включая кубковую игру с «Локомотивом») армейцы отличились четырежды, но все эти голы были забиты исключительно до перерыва.
Несмотря на все сложности и неоднозначное содержание игры, подопечные Игдисамова все-таки довели дело до минимальной, но такой важной победы, которая позволила им подняться на вторую строчку в турнирной таблице.
По игре к армейцам, безусловно, остаются вопросы: отсутствие креатива в атаке и зависимость от индивидуальных ошибок соперника заставляют задуматься. Тем не менее, по результату ЦСКА оказался выше «Зенита» и «Спартака». Такой вот парадокс.
Фото: ПФК ЦСКА, РПЛ