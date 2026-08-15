Тренер "Факела" дал комментарий по поводу поражения от ЦСКА

"Понятно, нам это не нравится, хочется набирать очки. Но нам чего?то чуть?чуть не хватает, каких?то мелочей, сантиметра, можно сказать. Забить три мяча (из офсайда) и проиграть такой матч..." - сказал Омельянчук в эфире "Матч ТВ".
Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти.
Красно-синие набрали 8 очков и переместились на данный момент на второе месте в турнирной таблице чемпионата.