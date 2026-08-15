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"Ростов" и "Рубин" не смогли выявить победителя в матче четвертого тура РПЛ

Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" закончился вничью.
Фото: ФК "Ростов"
Счет матча 1:1. Тимур Сулейманов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Сиве реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Сыграв вничью, "Ростов" опустился на девятое место, в то время как "Рубин" поднялся на 7 место. У команд по 5 очков.

Чемпионат России

4 тур


Голы: Сулейманов, 31 - Сиве, 51 (пен)


"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Игор Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун (Михайлов, 84), Роналдо, Сулейманов (Голенков, 76).

"Рубин": Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо (Лобов 74), Игнатьев (Юкич, 74), Безруков (Кузнецов, 65), Иву, Сааведра (Рожков, 46), Ходжа, Сиве.

Предупреждения: Комаров, 29, Мелехин, 47, Ногейра, 50

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