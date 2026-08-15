Счет матча 1:1. Тимур Сулейманов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Сиве реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Ростов" опустился на девятое место, в то время как "Рубин" поднялся на 7 место. У команд по 5 очков.
Чемпионат России
4 тур
Голы: Сулейманов, 31 - Сиве, 51 (пен)
"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Игор Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун (Михайлов, 84), Роналдо, Сулейманов (Голенков, 76).
"Рубин": Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо (Лобов 74), Игнатьев (Юкич, 74), Безруков (Кузнецов, 65), Иву, Сааведра (Рожков, 46), Ходжа, Сиве.
Предупреждения: Комаров, 29, Мелехин, 47, Ногейра, 50
"Ростов" и "Рубин" не смогли выявить победителя в матче четвертого тура РПЛ
Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" закончился вничью.
Фото: ФК "Ростов"