Круговой - о победе ЦСКА над "Факелом": взяли три очка и забыли

"Про такие игры хочется сказать: "Взяли три очка и забыли". Спасибо всем за поддержку сегодня! Да и всегда!" — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти.
Красно-синие набрали 8 очков и переместились на данный момент на второе месте в турнирной таблице чемпионата.