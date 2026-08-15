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Круговой - о победе ЦСКА над "Факелом": взяли три очка и забыли

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу красно-синих над "Факелом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: РПЛ
"Про такие игры хочется сказать: "Взяли три очка и забыли". Спасибо всем за поддержку сегодня! Да и всегда!" — написал Круговой в своём телеграм-канале.


Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти.

Красно-синие набрали 8 очков и переместились на данный момент на второе месте в турнирной таблице чемпионата.

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