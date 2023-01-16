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"РБ Спорт": Слуцкий мог возглавить "Маккаби" из Тель-Авива после ухода Ивича в "Краснодар"

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Руководство тель-авивского "Маккаби" всерьез рассматривало кандидатуру российского специалиста Слуцкого на должность главного тренера.
Фото: РИА Новости
По данным источника, услуги Слуцкого были предложены руководству "Маккаби", которое в срочном порядке искало тренера, после того, как Владимир Ивич дал согласие на переход в "Краснодар". В итоге израильский клуб сделал выбор в пользу другого специалиста – испанца Айтора Каранки. Сам Слуцкий был готов приехать в Израиль, но до предметных разговоров дело так и не дошло.

Сербский специалист Владимир Ивич возглавлял "Маккаби" из Тель-Авива в период с июня 2022 года по январь 2023 года. Во главе "Маккаби" Ивич провел 23 матча. До этого работал в "Уотфорде". В начале января 2023 года Владимир подписал контракт с российским футбольным клубом "Краснодар". Соглашение заключено сроком до 31 декабря 2024 года.

Российский специалист Леонид Слуцкий ушел из казанского "Рубина" в ноябре 2022 года. Леонид Викторович до сих пор находится без команды. Казанский клуб он возглавлял с 2019 года. По итогам предыдущего сезона Российской премьер-лиги "Рубин" вылетел в Первую лигу (ранее – Футбольная национальная лига).

Источник: "РБ Спорт"


Слуцкий Ивич Маккаби Краснодар
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