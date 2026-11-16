Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Челябинск
4 - 2 4 2
ВелесЗавершен
Уфа
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
1 - 4 1 4
ЧерногорияЗавершен
Латвия
0 - 0 0 0
АрменияЗавершен
Финляндия
7 - 2 7 2
Сан-МариноЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
АлбанияЗавершен
Франция
2 - 1 2 1
ТурцияЗавершен
Бельгия
4 - 1 4 1
ИталияЗавершен
Хорватия
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Испания
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
4 - 2 4 2
ФК 10Завершен
Краснодар
3 - 1 3 1
ДружбаЗавершен
Балтика
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
ТрабзонспорЗавершен

Игроки "Манчестер Юнайтед" могут лишиться выходных после матчей - источник

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино намерен пересмотреть тренировочный график команды.
Фото: Getty Images
Как пишет The Touchline, игроки могут лишиться привычного выходного после матчей. Вместо этого им предстоит приезжать на клубную базу для восстановительных занятий. При Майкле Кэррике футболисты, как правило, получали день отдыха.

Необходимость изменений связывают с физическими показателями манкунианцев. По общей дистанции и средней максимальной скорости команда занимает 19-е место в АПЛ, а по дистанции, преодолённой на высокой скорости, - 17-е.

Почеттино был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" 13 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится