Игроки "Манчестер Юнайтед" могут лишиться выходных после матчей - источник

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино намерен пересмотреть тренировочный график команды.

Фото: Getty Images

Как пишет The Touchline, игроки могут лишиться привычного выходного после матчей. Вместо этого им предстоит приезжать на клубную базу для восстановительных занятий. При Майкле Кэррике футболисты, как правило, получали день отдыха.



Необходимость изменений связывают с физическими показателями манкунианцев. По общей дистанции и средней максимальной скорости команда занимает 19-е место в АПЛ, а по дистанции, преодолённой на высокой скорости, - 17-е.



Почеттино был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" 13 ноября.