Как сообщают "РИА Новости", Анастасия настаивает на личных встречах Сафонова с ребёнком во время его пребывания в России. Когда голкипер находится за границей, она хочет, чтобы он постоянно поддерживал связь с дочерью по телефону.
Бывшая супруга утверждает, что футболист уклоняется от родительских обязанностей, несмотря на ранее принятое судебное решение.
Ранее Анастасия обратилась в Конституционный суд РФ по вопросу предполагаемого сокрытия Сафоновым доходов во Франции при расчёте алиментов.
Бывшая жена Сафонова обратилась в суд с новым требованием
Бывшая жена вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия подала новый иск в суд Адыгеи.
Фото: Getty Images