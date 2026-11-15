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Бывшая жена Сафонова обратилась в суд с новым требованием

Бывшая жена вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия подала новый иск в суд Адыгеи.
Фото: Getty Images
Как сообщают "РИА Новости", Анастасия настаивает на личных встречах Сафонова с ребёнком во время его пребывания в России. Когда голкипер находится за границей, она хочет, чтобы он постоянно поддерживал связь с дочерью по телефону.

Бывшая супруга утверждает, что футболист уклоняется от родительских обязанностей, несмотря на ранее принятое судебное решение.

Ранее Анастасия обратилась в Конституционный суд РФ по вопросу предполагаемого сокрытия Сафоновым доходов во Франции при расчёте алиментов.

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