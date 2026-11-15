- Мы же не знаем всей внутренней кухни сборной. Ну да, Соболев носился сегодня во втором тайме, но у него было небольшое повреждение. Карпин прекрасно знает возможности Саши, поэтому мог дать ему возможность остаться в клубе.
По поводу Умярова мы же слышали, что Валерий Георгиевич предложил комментировать клубу. Может, были какие-то договоренности.
С удивлением узнал, что Осипенко вышел сегодня в старте "Динамо" против какого-то клуба Медиалиги ("ФК 10" - прим. ред.). Выглядит все это не очень красиво, - сказал Радченко.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Выглядит все это не очень красиво": Радченко - об отсутствии Соболева, Умярова и Осипенко в сборной
Бывший форвард "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко в интервью Rusfootball.info предположил, с чем связано отсутствие Александра Соболева, Наиля Умярова и Максима Осипенко в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"