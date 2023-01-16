По информации источника, "железнодорожники" нацелились на полузащитника "Ференцвароша" и сборной Туниса Аиссу Лайдуни.
Лайдуни выступает за "Ференцварош" с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 23 матча в команде Станислава Черчесова, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лайдуни в 4 млн евро. Его контракт с клубом завершается в конце сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в "Бешикташе". Турецкий клуб направил в "Локомотив" официальный запрос о возможном трансфере.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" может купить полузащитника "Ференцвароша" Лайдуни, если Баринов покинет клуб
"Локомотив" выбрал замену на случай ухода Дмитрия Баринова из клуба.
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