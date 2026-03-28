Тренер "Кайрата" выделил одного футболиста "Зенита"

- Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У "Зенита" очень хорошие качественные легионеры, - цитирует Уразбахтина "Матч ТВ".
Сегодня, 28 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Нино и Александр Соболев - оба гола были забиты в первом тайме.
По итогам 22 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. Напомним, что в нынешнем сезоне "Кайрат" участвовал в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА - казахстанский клуб не смог выйти в плей-офф турнира.