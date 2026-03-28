Караваев прокомментировал свое участие в матче с "Кайратом"

- Приятно, конечно. Этот матч (с "Кайратом") товарищеский, но все равно приятно сыграть уже больше, чем 60 минут. Считаю, что физически готов на 90 минут. Работаю, - приводит слова Караваева "СЭ".
Напомним, что Вячеслав Караваев восстанавливался после травмы и был недоступен с января по декабрь 2025 года. В текущем сезоне защитник провел за "Зенит" во всех турнирах один матч и не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до конца нынешнего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллионов евро.