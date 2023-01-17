"Возможно, Юсуф вернется в Россию летом", - цитирует Чебеджи "РБ Спорт".
Напомним, Юсуф Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды из "Лилля" с января по июнь 2022 года. За это время турецкий полузащитник сыграл в 12 матчах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. "Армейцы" вели переговоры о выкупе прав на Языджи, но не смогли договориться с "Лиллем".
После этого полузащитника арендовал "Трабзонспор", за который он провел 10 матчей, ни разу не отметившись результативными действиями. Срок арендного соглашения истекает в конце текущего сезона.
Агент Языджи: возможно, Юсуф вернется в Россию летом
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, не исключил возвращение своего клиента в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА