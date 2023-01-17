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Агент Языджи: возможно, Юсуф вернется в Россию летом

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Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, не исключил возвращение своего клиента в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Возможно, Юсуф вернется в Россию летом", - цитирует Чебеджи "РБ Спорт".

Напомним, Юсуф Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды из "Лилля" с января по июнь 2022 года. За это время турецкий полузащитник сыграл в 12 матчах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. "Армейцы" вели переговоры о выкупе прав на Языджи, но не смогли договориться с "Лиллем".

После этого полузащитника арендовал "Трабзонспор", за который он провел 10 матчей, ни разу не отметившись результативными действиями. Срок арендного соглашения истекает в конце текущего сезона.


Языджи
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