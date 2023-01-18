- У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы, - приводит мнение Фомина Sport24.
25-летний российский опорный хавбек Даниил Фомин защищает цвета "Динамо" с августа 2020 года. В этом сезоне капитан бело-голубых поучаствовал в 22 встречах за свой клуб, в которых оформил 3+4 по системе гол плюс пас. Контракт воспитанника "Краснодара" с "Динамо" рассчитан до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость Фомина составляет 9 млн евро (по данным Transfermarkt).
Ранее РФС обсуждал вопрос возможного ухода в АФК и принял решение создать специальную рабочую группу для проработки вопроса возвращения Союза в УЕФА.
"Динамо" после 17 сыгранных туров располагается в лидирующим квартете. Команда сербского специалиста Славиши Йокановича располагается на 4-м месте, набрав 29 баллов. Коллектив из Москвы возобновит сезон кубковым матчем против "Крыльев Советов", в РПЛ эти команды так же встретятся в рамках 18 тура российского первенства.
Фомин: хотелось бы остаться в УЕФА и услышать гимн Лиги Чемпионов
Российский футболист Даниил Фомин высказался по поводу возможного перехода РФС в азиатскую Конфедерацию футбола.
Фото: РПЛ