Журналист Карпов: вингер "Расинга" Гарре вылетел в Россию, чтобы присоединиться к "Крыльям Советов"

"Крылья Советов" подписывают экс-полузащитника "Манчестер Сити" Бенхамина Гарре.

Российский журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о готовящемся трансфере аргентинского вингера Бенхамина Гарре в самарские "Крылья Советов".







Гарре несколько лет тренировался и играл в системе английского "Манчестер Сити". В январе 2020 года Бенхамин перешел "Расинг", затем отправлялся в аренду в "Уракан", после чего вернулся в "Расинг". Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 22-летнего вингера в 2,80 миллионов евро. Гарре вызывался в молодежные сборные Аргентины – до 17-ти и 20-ти лет.