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Непомнящий: в свое время "Томь" была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о потере профессионального статуса футбольным клубом "Томь" из Томска.
Фото: "СЭ"
– Потеря профессионального статуса "Томи" была ожидаема, к этому все шло. Прекрасный город лишился команды с большой историей. Очень жаль, что Томск остался без профессиональной команды. Конечно же, есть вопросы к руководству, они до этого всего довели. В свое время "Томь" была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас. Больше слов нет, – цитирует Непомнящего "Чемпионат".

О том, что футбольный клуб "Томь" не прошел лицензирование участия во Второй лиге стало известно летом 2022 года. В сезоне-2021/2022 команда из Томска заняла четырнадцатое место в ФНЛ (Футбольная национальная лига), которая сейчас переименована в Первую лигу. Еще ранее "Томь" не смогла получить лицензию для участия в этой Первой лиге.

Российский специалист Валерий Непомнящий возглавлял "Томь" в период с августа 2014 года по апрель 2016 года. До этого он работал советником в этом же клубе и исполняющим обязанности главного тренера. В качестве главного тренера Непомнящий провел во главе "Томи" 62 матча. При Валерии Непомнящем какое-то время в "Томи" играл, в частности, российский нападающий Артем Дзюба, переходивший туда на правах аренды из московского "Спартака".


Непомнящий Томь
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