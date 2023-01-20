- Сейчас готовимся к возобновлению сезона с "Уралом". Мы воссоединились с Виктором Михайловичем Гончаренко, и всё идет супер. Команда была рада его приходу, все замотивированы. Дай Бог, чтобы наш подъем не заканчивался, - передает слова Помазуна Sport24.
"Урал" начал сезон с главным тренером Игорем Шалимовым, после неудачного старта в августе 2022 года его сменил на этом посту Виктор Гончаренко, к этому моменту "шмели" занимали последнее место в турнирной таблице с 1 набранным очком в 5 турах Российской премьер-лиги. Под руководством Гончаренко "Урал" в 18 матчах одержал 11 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. По итогам осенней части сезона екатеринбуржцы находятся на десятом месте в турнирной таблице РПЛ (21 очко в 17 матчах) и стали лучшей командой группового этапа Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков в квартете с ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи".
Ранее Илья Помазун и Виктор Гончаренко работали вместе в московском ЦСКА, воспитанником которого является голкипер.
Помазун: мы воссоединились с Гончаренко, всё идет супер, все в "Урале" замотивированы
Арендованный в ЦСКА голкипер "Урала" Илья Помазун прокомментировал текущую ситуацию в команде.
Фото: ФК "Урал"