Матчи Скрыть

The Athletic: "Реал" определился с новым главным тренером

Бывший наставник мадридского "Реала" Жозе Моуринью может вновь возглавить испанский гранд.
Фото: Getty Images
По сведениям The Athletic, португальский специалист уже оформил соглашение с клубом.

Источник утверждает, что контракт рассчитан до лета 2029 года. При этом официальное подтверждение назначения ожидается после завершения президентских выборов в "Реале".

Моуринью вернётся в Мадрид спустя более десяти лет после ухода. В свой предыдущий период работы с командой португалец привёл "сливочных" к победе в чемпионате Испании, а также выиграл национальный Кубок.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится