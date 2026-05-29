По сведениям The Athletic, португальский специалист уже оформил соглашение с клубом.
Источник утверждает, что контракт рассчитан до лета 2029 года. При этом официальное подтверждение назначения ожидается после завершения президентских выборов в "Реале".
Моуринью вернётся в Мадрид спустя более десяти лет после ухода. В свой предыдущий период работы с командой португалец привёл "сливочных" к победе в чемпионате Испании, а также выиграл национальный Кубок.
The Athletic: "Реал" определился с новым главным тренером
Бывший наставник мадридского "Реала" Жозе Моуринью может вновь возглавить испанский гранд.
Фото: Getty Images