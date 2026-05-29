The Athletic: "Реал" определился с новым главным тренером

Бывший наставник мадридского " Реала " Жозе Моуринью может вновь возглавить испанский гранд.

По сведениям The Athletic, португальский специалист уже оформил соглашение с клубом.



Источник утверждает, что контракт рассчитан до лета 2029 года. При этом официальное подтверждение назначения ожидается после завершения президентских выборов в "Реале".



Моуринью вернётся в Мадрид спустя более десяти лет после ухода. В свой предыдущий период работы с командой португалец привёл "сливочных" к победе в чемпионате Испании, а также выиграл национальный Кубок.