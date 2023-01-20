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Садыгов - о слухах про отказ от финансирования "Химок": проблем не будет. Команда точно останется в РПЛ

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Главный инвестор "Химок" Туфан Садыгов отреагировал на информацию о том, что он может прекратить финансирование клуба.
Фото: ФК "Химки"
Напомним, ранее появилась информация, что Туфан Садыгов прекратит финансирование "Химок", поскольку разочаровался в проекте клуба.

"Если вы посмотрите, кто владеет "Химками", то увидите, что по финансированию клуба проблем не будет. Это большая, хорошая, знакомая мне компания. Так что команда точно останется в РПЛ. Говорю вам как болельщик", - цитирует Садыгова "РБ Спорт".

"Химки" ушли на перерыв в РПЛ на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 17 турах, отставая на одно очко от "Локомотива" и "Факела", которые идут в зоне стыковых матчей.


Садыгов Химки
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