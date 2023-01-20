По информации источника, Дуарте вылетает в субботу, 21 декабря. Он прибудет в ОАЭ, где "Спартак" находится на тренировочном сборе и там подпишет контракт с клубом.
Напомним, ранее "Серро Портеньо" официально объявил о том, что Дуарте продолжит карьеру в "Спартаке". При этом сам российский клуб все еще не подтверждал факт перехода. В марте этого года Дуарте исполняется 23 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в 4 млн евро. Всего на его счету 107 матчей в составе "Серро Портеньо", в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Дуарте сразу вылетит в расположение "Спартака" на тренировочный сбор
Парагвайский защитник Алексис Дуарте не будет прилетать в Москву и присоединится к одноклубникам сразу на тренировочном сборе.
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