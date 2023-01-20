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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
15:30
ЧелсиНе начат
П1 1.94X 3.75П2 3.85
Лестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.1
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7
Саутгемптон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.65
Борнмут
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.8
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.1X 3.5П2 1.95

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.1X 3.15П2 2.5
Эспаньол
18:15
БетисНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.41X 4.8П2 8.2
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5
Мальорка
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.44X 3.15П2 3.25
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.8X 5.6П2 1.33
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 2.16X 3.3П2 3.7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ГертаНе начат
П1 2.5X 3.5П2 2.8
Айнтрахт
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.4X 5.2П2 7.4
Штутгарт
17:30
МайнцНе начат
П1 2.44X 3.5П2 2.9
Унион
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.32X 3.45П2 3.15
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.28X 3.8П2 2.95
РБ Лейпциг
22:30
БаварияНе начат
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"Чемпионат": Дуарте сразу вылетит в расположение "Спартака" на тренировочный сбор

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Парагвайский защитник Алексис Дуарте не будет прилетать в Москву и присоединится к одноклубникам сразу на тренировочном сборе.
Фото: Getty Images
По информации источника, Дуарте вылетает в субботу, 21 декабря. Он прибудет в ОАЭ, где "Спартак" находится на тренировочном сборе и там подпишет контракт с клубом.

Напомним, ранее "Серро Портеньо" официально объявил о том, что Дуарте продолжит карьеру в "Спартаке". При этом сам российский клуб все еще не подтверждал факт перехода. В марте этого года Дуарте исполняется 23 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в 4 млн евро. Всего на его счету 107 матчей в составе "Серро Портеньо", в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: "Чемпионат"


Дуарте Спартак
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