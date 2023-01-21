Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляют ПСВ и "Фейеноорд".
По данным источника, скауты ПСВ сейчас находятся на сборах "Краснодара" в Дубае (ОАЭ). Там они просматривают полузащитника "быков" Эдуарда Сперцяна. Представители голландского клуба общаются с игроком и надеются оформить его переход в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Эдуард Сперцян провел 21 матч за "Краснодар" в РПЛ и Кубке России, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 9 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: скауты ПСВ просматривают Сперцяна на сборе "Краснодара"
Скауты ПСВ просматривают полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.