"Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привёл "Спартак" к чемпионству — это самый главный аргумент для меня", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Массимо Каррера официально стал главным тренером "Спартака" в августе 2016 года и привел столичный коллектив к чемпионству в сезоне 2016/2017. Итальянский специалист возглавлял красно-белых до октября 2018 года.
Позднее Каррера работал наставником греческого "АЕКа" и итальянского клуба "Бари".
Канчельскис: Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим иностранным тренером в истории РПЛ.
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