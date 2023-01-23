О переговорах, которые ведутся между нижегородским клубом и Денисом Глушаковым, сообщает в своем телеграм-канале российский журналист и инсайдер Иван Карпов.
В январе 2023 года Денис Глушаков покинул подмосковные "Химки", которые он представлял с октября 2020 года. В составе "Химок", которые сейчас идут в зоне вылета из РПЛ в Первую лигу, Денис провел за все время 67 матчей, забил 15 мячей, отдал пять голевых передач.
Больше матчей в своей карьере Глушаков провел только за "Локомотив" (161) и "Спартак" (173). За обе команды Денис забил по 23 мяча, отдал 14 и 10 результативных передач. 27 января 2023 года Денису Глушакову исполнится 36 лет.
Журналист Карпов: Глушаков едет на сборы в составе "Пари НН"
Российский центральный полузащитник Денис Глушаков, этой зимой покинувший подмосковные "Химки", едет на сборы с нижегородским "Пари НН".