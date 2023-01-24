- Пока не знаю, останется ли Вильсон в "Локомотиве", - приводит комментарий Лакруа "РБ Спорт".
В последние дни СМИ активно пишут о возможном уходе 22-летнего французского форварда Вильсона Изидора из "Локомотива". Сообщается, что в своих рядах экс-нападающего "Монако" хотят видеть французский "Лорьян", греческий "ПАОК" и немецкий "Шальке". Сам игрок хотел бы сменить команду. В этом сезоне Изидор, чей контракт с москвичами истекает летом 2026 года, в 17 матчах забил 4 гола и отметился 4 ассистентскими действиями.
"Локомотив" ушел перерыв, расположившись на 14-й строчке в таблице РПЛ. Столичный коллектив набрала 13 баллов в 17 проведенных турах. Вторую часть сезона российского первенства железнодорожники начнут с новым наставником Михаилом Галактионовым.
Агент Изидора: пока неизвестно, останется ли Вильсон в "Локомотиве"
Агент французского форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"