Напомним, ранее сегодня состоялась встреча представителей РФС и УЕФА, которой обсуждался вопрос отстранения российских команд от соревнований под эгидой организации. От РФС на встрече присутствовали генсек Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев.
По информации источника, руководство УЕФА выразило заинтересованность в том, чтобы снять бан с российского футбола. Отмечается, что начать процесс могут с женских и юношеских команд.
Напомним, российские команды не выступают в международных соревнованиях с февраля прошлого года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": УЕФА заинтересован в разбане России. Первыми могут вернуть женские и юношеские команды
Руководство УЕФА готово запустить работу по возвращению российских клубов к международным соревнованиям.
Фото: AFP