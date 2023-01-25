25-летний российский крайний защитник Николай Рассказов подпишет соглашение с "Крыльями Советов", которое будет рассчитано на 3,5 года. Ранее сообщалось о том, что воспитанник "Спартак" при переходе в стан волжан пойдет на понижение зарплаты, а сам трансфер будет бесплатным.
Николай Рассказов в нынешнем сезоне забил 1 гол в 11 матчах за свой родной клуб. Наставник столичного коллектива Гильермо Абаскаль не взял игрока на тренировочный сбор. Сейчас Николай находится в расположении "Крыльев Советов". Самарский клуб по итогам 17 проведенных матчей располагается на 11-м месте в таблице РПЛ и набрал 20 очков.
Источник: Sport24
Sport24: Рассказов подпишет контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года
Стал известен срок контракта Николая Рассказов с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"