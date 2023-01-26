- Новости о том, что Малком может перейти в "ПСЖ" — фейк. Я ничего не предлагал, - приводит комментарий Гарсии Sport24.
Сегодня СМИ сообщили, что услуги 25-летнего бразильца Малкома, выступающего на позиции вингера, были предложены "ПСЖ".
"Зенит" приобрел Малкома из "Барселоны" летом 2019 года за 40 млн евро. В тот момент различные источники сообщали о том, что ПСЖ хотел перехватить игрока у петербуржцев. В текущем сезоне бразилец является главной ударной силой "Зенита" и в 23 играх набрал 15+7 по системе гол плюс пас. Летом экс-игрок "Барселоны" пролонгировал контракт с коллективом из Санкт-Петербурга до 2017 года.
"ПСЖ" после 19 проведенных туров Лиги 1 привычно располагается на 1-й строчке в таблице турнира. Столичный коллектив набрал 47 очков и на 3 балла опережает, идущий на 2-м месте. Ланс.
Агент: я не предлагал Малкома "ПСЖ". Это фейковые новости
Агент бразильского футболиста Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу появившейся информации о том, что он предлагал игрока "ПСЖ".
Фото: Чемпионат.com