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Агент: я не предлагал Малкома "ПСЖ". Это фейковые новости

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Агент бразильского футболиста Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу появившейся информации о том, что он предлагал игрока "ПСЖ".
Фото: Чемпионат.com
- Новости о том, что Малком может перейти в "ПСЖ" — фейк. Я ничего не предлагал, - приводит комментарий Гарсии Sport24.

Сегодня СМИ сообщили, что услуги 25-летнего бразильца Малкома, выступающего на позиции вингера, были предложены "ПСЖ".

"Зенит" приобрел Малкома из "Барселоны" летом 2019 года за 40 млн евро. В тот момент различные источники сообщали о том, что ПСЖ хотел перехватить игрока у петербуржцев. В текущем сезоне бразилец является главной ударной силой "Зенита" и в 23 играх набрал 15+7 по системе гол плюс пас. Летом экс-игрок "Барселоны" пролонгировал контракт с коллективом из Санкт-Петербурга до 2017 года.

"ПСЖ" после 19 проведенных туров Лиги 1 привычно располагается на 1-й строчке в таблице турнира. Столичный коллектив набрал 47 очков и на 3 балла опережает, идущий на 2-м месте. Ланс.


Малком ПСЖ Зенит
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