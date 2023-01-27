– Мы действительно близки к соглашению по аренде Гайча, – передает слова Маррокку Sport24.
Сегодня российский журналист и инсайдер Иван Карпов чуть ранее опубликовал детали и результаты напряженных переговоров между ЦСКА и "Вероной".
Итальянский клуб, который близок к приобретению аргентинского форварда на правах аренды, идет на 18-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Напомним, что всего в турнире участвуют 20 команд.
Спортивный директор "Вероны": мы действительно близки к аренде Гайча из ЦСКА
Спортивный директор итальянской "Вероны" Франческо Маррокку рассказал о переговорах по переходу нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: Soccer.ru