– Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас – Вендел. Потому что он мне больше нравится. Ведет всю игру команды: забивает, отдает, дирижирует, – передает слова Широкова "Чемпионат".
Бразильский центральный полузащитник Вендел играет за "Зенит" с октября 2020 года. До этого он выступал за португальский "Спортинг" из Лиссабона и бразильский "Флуминенсе" – свой родной клуб.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России Вендел провел за "Зенит" 22 матча, забил восемь мячей, отдал три результативных передачи. Контракт бразильца с клубом из Санкт-Петербурга на данный момент рассчитан до 30 июня 2027 года.
Широков: для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас – Вендел. Он ведет всю игру "Зенита": забивает, отдает, дирижирует
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков назвал игрока, которого считает самым лучшим легионером в РПЛ на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"