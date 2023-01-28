"Малком прямо сейчас — лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных. Неужели не видно?" - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, когда сине-бело-голубые выкупили бразильца у "Барселоны" за 40 млн евро. С того момента он провел за петербуржцев 98 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 22 результативные передачи. В нынешнем сезоне Малком входит в топ-2 РПЛ по системе гол плюс пас (12 голов + 5 результативных передач), уступая только Квинси Промесу из "Спартака".
Погребняк: Малком прямо сейчас - лучший легионер РПЛ, неужели не видно?
Бывший форвард сборной России Павел Погребняк назвал Малкома лучшим легионером, выступающим в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"