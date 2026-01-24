Наумов считает, что "Локомотив" может попытаться подписать Захаряна

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер сан-себастьянского клуба Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на россиянина.
"Нужно только разобраться с его травмами, но играть Захарян умеет, он сильный футболист. Может вписаться в любую команду из топ-5 РПЛ, усилит любой состав.
"Локомотиву" стоит попробовать взять его, это было бы усиление. Он точно сильнее Сарвели и Салтыкова. Захарян — неплохой вариант для "Локомотива" и может себя проявить рядом с Батраковым", — отметил Наумов в беседе с "Советским спортом".
В текущем сезоне Арсен Захарян на данный момент провел за "Сосьедад" 16 встреч, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что железнодорожников может усилить полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян.
Фото: Getty Images