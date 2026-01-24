Матчи Скрыть

"Бавария" потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" на своем поле проиграла "Аугсбургу" в матче 19 тура немецкой Бундеслиги со счетом 1:2.
Фото: Getty Images
Единственный мяч за мюнхенцев забил японский защитник Хироки Ито (23'), в составе "Аугсбурга" голами отметились Артур Чавес (75') и Ан-Ноа Массенго (81').

Это поражение стало для "Баварии" первым в чемпионате Германии текущего сезона. До этого мюнхенцы одержали 16 побед и 2 раза сыграли вничью.

С 50 очками "Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, "Аугсбург" с 19 баллами располагается на 13-й позиции таблицы.

