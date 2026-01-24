Валерий Георгиевич выступал за "Динамо" в бытность футболистом (1979–1985), а также тренировал команду (1991–1993, 1999–2001).
"Думаю, его деятельность будет на уровне дружеских советов, поддержи, психологической помощи. Валерий Георгиевич — опытный специалист, он нам не помешает. Мы дружим с ним много лет. Рад, что он вольется в наш славный и дружный коллектив", — отметил Лещенко в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Динамо" завершило первый отрезок сезона 2025/2026 на 10 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе.
Лещенко оценил назначение Газзаева в консультативный совет "Динамо"
Народный артист России, болельщик московского "Динамо" и член консультативного совета клуба Лев Лещенко поделился мнением о назначении в совет Валерия Газзаева.
