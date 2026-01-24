Добровинский считает, что "Динамо" нужно продать Осипенко

Футболист перешел в "Динамо" из "Ростова" в июле 2025 года за 2,9 млн евро.
"Наследие Валерия Карпина просто ужасное. Новичок Рикардо — высокий футболист, прыгучий. Его приглашение точно не будет лишним, ведь могут быть травмы, дисквалификации и так далее.
"Динамо" надо избавляться от Осипенко, потому что он не вписывается в команду, это не футболист для такого клуба. Я бы на месте "Динамо" поискал еще одного защитника и тогда можно будет говорить, что состав более?менее укомплектован", — передает слова Добровинского "Матч ТВ".
Максим Осипенко провел за "Динамо" 18 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.
21 января "Динамо" за 6 млн евро подписало у "Ботафого" защитника Давида Рикардо, который подписал с бело-голубыми соглашение до 30 июня 2030 года.
Адвокат, болельщик московского "Динамо" Александр Добровинский считает, что клубу нужно избавляться от центрального защитника Максима Осипенко.
Фото: ФК "Динамо" Москва