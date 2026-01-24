За переход Дивеева "Зенит" заплатил 2 млн евро, Гонду достался ЦСКА бесплатно.
"Видел, что произошла такая рокировка. Это футбол. Я желаю каждому удачи — что Лусиано, что Дивееву. Чтобы у них все сложилось без травм. Посмотрим кто и куда еще перейдет в зимнее окно", — отметил Сергеев в беседе с "Чемпионатом".
В первой части сезона 2025/2026 Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 игр, в которых забил 3 мяча. На счету Лусиано Гонду — 22 матча, 2 гола и 2 голевые передачи за "Зенит".
Экс-игрок "Зенита" Сергеев прокомментировал обмен Гонду на Дивеева
Бывший нападающий "Зенита" Иван Сергеев, ныне выступающий за московское "Динамо", оценил обмен нападающего питерцев Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА