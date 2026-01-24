Матчи Скрыть

Колыванов считает, что у Соболева последний шанс проявить себя в "Зените"

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от выступления нападающего "Зенита" Александра Соболева во второй части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"
На первом отрезке сезона форвард провел за сине-бело-голубых 23 игры в чемпионате и Кубке России, забил в них 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

"У Соболева появляется еще один шанс проявить себя, конкурентов меньше. Надеюсь, российский футболист проведет вторую часть сезона более успешно. Есть сомнения, что Александр станет основным нападающим даже в нынешней ситуации, но он точно получит больше игрового времени. Это один из последних шансов Соболева", — передает слова Колыванова "Советский спорт".

Этой зимой "Зенит" покинули Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. На данный момент Александр Соболев является единственным номинальным центрфорвардом питерской команды.

