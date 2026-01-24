Колыванов считает, что у Соболева последний шанс проявить себя в "Зените"

На первом отрезке сезона форвард провел за сине-бело-голубых 23 игры в чемпионате и Кубке России, забил в них 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
"У Соболева появляется еще один шанс проявить себя, конкурентов меньше. Надеюсь, российский футболист проведет вторую часть сезона более успешно. Есть сомнения, что Александр станет основным нападающим даже в нынешней ситуации, но он точно получит больше игрового времени. Это один из последних шансов Соболева", — передает слова Колыванова "Советский спорт".
Этой зимой "Зенит" покинули Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. На данный момент Александр Соболев является единственным номинальным центрфорвардом питерской команды.
Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от выступления нападающего "Зенита" Александра Соболева во второй части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"