Камоцци считает, что Саусь усилит "Спартак"

Франко Камоцци, бывший советник экс-президент "Спартака" Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника Владислава Сауся.
Фото: ФК "Балтика"
"Переход Сауся однозначно усилит "Спартак". Он перспективный русский игрок, а "Спартак" обязан покупать на российском рынке лучших молодых футболистов", — передает слова Камоцци "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Саусь провел за "Балтику" 19 матчей, забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Владиславу 22 года. Его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.

Трансфер Сауся в "Спартак" пока не подтвержден официально, но ожидается, что о нем в скором времени объявят. По данным Metaratings, за красно-белых Владислав будет играть под 17-м номером.

