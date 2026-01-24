В начале декабря 2025 года началось исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в пользу дочерней компании "Ростеха", который на тот момент превышал 928 млн рублей.
"Это показывает, что для региона "Крылья" — знаковая команда, болельщики любят ее вне зависимости от результата! Это футбольный регион с красивым стадионом", — отметил Пименов в беседе с Metaratings.
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Крылья Советов" с 17 очками расположились на 12 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Пименов поделился мнением о сборе средств фанатов "Крыльев Советов"
Бывший заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался об инициативе болельщиков самарцев собрать деньги для оплаты долгов клуба.
Фото: ПФК "Крылья Советов"