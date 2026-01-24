Черышев тренировал Сауся в ярославском "Шиннике".
"Владислав прошел через огромный труд, но теперь ему предстоит закрепиться в "Спартаке". Это самое главное. Надо показать футбол, ради которого его приглашали в команду.
Когда мы с ним работали, было приятно, что Владислав воспринимал всю работу, которую ему предлагали. Даже в молодом возрасте он старался вникать и понимать, что от него требуют", — отметил Черышев в беседе с "Чемпионатом".
Владислав Саусь выступает за "Балтику" с июля 2024 года. В составе калининградского коллектива футболист провел 51 матч, забил один мяч и отдал 5 результативных передач.
В первой части сезона 2025/2026 в активе Сауся — 19 игр, один гол и 2 ассиста.
Экс-тренер Сауся поделился ожиданиями от перехода игрока в "Спартак"
Дмитрий Черышев прокомментировал потенциальный переход полузащитника Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"