- Уход Ловрена — проблема для нас. Понятно, он был моим конкурентом, но он нормальный парень был. Про него могу сказать только хорошее и я только порадовался за него. Понимаете, он не молодой парень, и уйти в команду, которая постоянно борется за еврокубки, хороший чемпионат. И для его возраста условия контракта хорошие, - приводит мнение Чистякова "Матч ТВ".
33-летний хорват Деян Ловрен, выступающий на позиции центрального защитника, начинал сезон в качестве капитана и основного защитника "Зенита". В этом сезоне экс-игрок "Ливерпуля" провел 16 игр за петербуржский коллектив во всех турнирах - 15 в Кубке России 1 в Суперкубке России, набрав по системе гол плюс пас 1+1. Ловрен принимал участие вместе со своей сборной на ЧМ-2022. Хорваты очень успешно выступили на мундиале, заняв 3-е место. Этой зимой Деян получил предложение о переходе в "Лион" и принял решение сменить команду. Сейчас на счету экс-зенитовца 5 матчей за "ткачей".
У 29-летнего российского центрального защитника Дмитрия Чистякова в текущем сезоне 11 матчей за "Зенит" во всех соревнованиях.
Чистяков: уход Ловрена — проблема для "Зенита"
Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался по поводу ухода из команды Деяна Ловрена.
Фото: "Чемпионат"