"Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами — это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований. Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы", - приводит слова Валуева "РБ Спорт".
Ранее сегодня стало известно, что в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная", которые проживали в одном месте. По информации журналиста Ивана Карпова, драку спровоцировали игроки "Миная", которые призывали российских коллег к выкрику политических лозунгов. Украинская сторона заявила, что один из игроков "Шинника" нахамил работнице отеля.
Валуев: драка с российскими футболистами - способ продлить отстранение наших спортсменов
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал скандал с дракой между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная" в Турции.
Фото: ТАСС