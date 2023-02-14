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Валуев: драка с российскими футболистами - способ продлить отстранение наших спортсменов

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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал скандал с дракой между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная" в Турции.
Фото: ТАСС
"Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами — это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований. Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы", - приводит слова Валуева "РБ Спорт".

Ранее сегодня стало известно, что в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная", которые проживали в одном месте. По информации журналиста Ивана Карпова, драку спровоцировали игроки "Миная", которые призывали российских коллег к выкрику политических лозунгов. Украинская сторона заявила, что один из игроков "Шинника" нахамил работнице отеля.


Валуев Шинник
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