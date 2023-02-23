"Прикалывался над молодыми ребятами, которые к нам приехали из "Спартака": Ребко, Шешуков, Самедов. Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки. Больше всех перепугался Шешуков, вы бы видели его лицо", - цитирует Бракамонте Sports.ru.
Напомним, Эктор Бракамонте выступал за "Москву" с 2003-го по 2009-й годы. В активе аргентинца 172 матча за клуб, в которых он забил 46 мячей и отдал 23 результативные передачи. После московского клуба он выступал в РПЛ за "Ахмат" и "Ростов", окончательно покинув Россию в 2012-м году. Форвард завершил карьеру игрока в 2014-м, его последним клубом стал "Атлетико Сармьенто" из Аргентины.
Бракамонте: после первой тренировки в "Москве" Ребко, Шешуков, и Самедов идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло
Бывший форвард ФК "Москва" Эктор Бракамонте рассказал, как разыгрывал партнеров по команде в России.
Фото: РПЛ