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Экс-игрок "Динамо" Плиев: не сомневаюсь, что Кокорин вернётся в "Фиорентину" и будет играть в Серии А

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Бывший футболист "Динамо", защищающий цвета "Родины", Заурбек Плиев высказался по поводу российского форварда "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
- Я рад, что он сейчас набирает форму, стабильно играет и забивает. У Саши сейчас перезапуск карьеры. Я уверен, что он вернется на прежний уровень. Для меня он – один из лучших нападающих РПЛ. Я даже не сомневаюсь, что он вернётся в "Фиорентину". Сейчас он вернет свою уверенность в "Арисе" и будет играть в Серии А. В Россию он вряд ли вернется, вопрос денег не стоит, - приводит мнение Плиева Metaratings.ru.

Форвард из России Александра Кокорин, права на которого принадлежат "Фиорентине", текущий сезон проводит в составе "Ариса", представляющего чемпионат Кипра. В 21 поединке воспитанник "Динамо" сумел отметиться 9 точными попаданиями и 4 результативными передачами. Нападающий тратит на гол примерно 165 игровых минут. Так как "Арис" арендовал Александра на год, то летом 2023 года Кокорин должен вернуться в "Фиорентину". По сообщениям СМИ, итальянский коллектив не рассчитывает на россиянина, а клуб из Кипра хотел бы оставить экс-игрока "Зенита" и "Спартака" в своей команде. За свою карьеру в Серии А Кокорин провел 10 встреч, в которых не забил ни одного гола и получил 2 желтые карточки.


Кокорин Арис Фиорентина
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