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Малком — о получении российского паспорта: называйте меня Малкин, Малкиев, Малковой

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Нападающий "Зенита" Малком высказался по поводу получения российского паспорта.
Фото: ФК "Зенит"
- Новым паспортом доволен? О, да! Теперь я русский бразилец. Очень доволен. Как теперь называть? Филипп Малкин? Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо! – приводит комментарий Малкома Sport24.

Нападающий "Зенита" Малком, получивший статус гражданина России, сегодня поучаствовал в разгроме "Пари НН" (3:0). Экс-игрок "Барселоны" сначала классно попал в самую девятку со штрафного, а затем, во второй половине игры, после навеса Андрея Мостового головой переправил мяч в сетку ворот соперника. Теперь личная статистика Малкома в этом сезоне выглядит следующим образом: 17 голов и 7 результативных передач в 24 поединках за петербуржский коллектив. Сегодня футболисту удалось возглавить список голеадоров российского первенства. Вместе с Промесом и Писарским футболист забил 14 мячей, но Малком лидирует из-за меньшего числа голов с пенальти.


Малком Зенит
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