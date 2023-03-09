"Я всегда говорил, что Fan ID - это очень сырой закон. На трибунах очень мало болельщиков, поэтому хочется, чтобы как-то это все доработали до автоматизма, чтобы всем было удобно. Очень много людей не может просто попасть на футбол по определенным причинам. Не из-за того, что не хотят, а просто потому, что это очень неудобно. Верю ли я, что Fan ID отменят? Мне кажется, что не отменят. Но будет замечательно, если отменят. Для меня вообще это странная ситуация. Стадион еще до Fan ID был одним из самых безопасных мест. Я и с детьми ходил с удовольствием. Не помню никаких проблем с болельщиками. Ну а пока все очень грустно на стадионах", - цитирует Баженова "Чемпионат".
Напомним, ранее КПРФ выступила с инициативой направить запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность частичной отмены Fan ID.
В этом сезоне на матчах РПЛ применяется система персонифицированного учета болельщиков, известная как Fan ID. Для посещения игр, на которых работает эта система, помимо билета, необходим заранее оформленный электронный паспорт болельщика. Его можно оформить только в регионах, где есть клубы РПЛ, однако он может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части розыгрыша первенства России эта система работала в 5 городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. Начиная с весенней части сезона, действие Fan ID вводится на всех стадионах российской Премьер-лиги.
Баженов: стадион еще до Fan ID был одним из самых безопасных мест. Не помню никаких проблем с болельщиками
Экс-форвард московского "Спартака" Никита Баженов поделился мыслями о Fan ID.
Фото: ФК "Спартак"