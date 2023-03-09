"Конечно, сборная сейчас должна использовать любую возможность проводить международные матчи. РФС делает все для того, чтобы найти спарринг-партнеров на международной арене. Это только плюс для нашей сборной и для нашего футбола. Надо приветствовать, что наша сборная имеет возможность участвовать в международных играх", - приводит слова Газзаева "СЭ".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта не в Сочи, как планировалось, а в Санкт-Петербурге.
Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав из 41 футболиста на мартовский тренировочный сбор национальной команды. В конце месяца российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана, а через три дня примут сборную Ирака.
Газзаев: сборная России сейчас должна использовать любую возможность проводить международные матчи
Экс-наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев оценил ближайшие товарищеские встречи национальной команды.
Фото: РФС